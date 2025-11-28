Песков: Путин и Орбан не планируют пресс-подход после встречи

Будут первые ремарки в открытой части с двух сторон перед началом беседы, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан не планируют проводить пресс-подход после сегодняшних переговоров в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, никакого подхода не планируется. Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы. Больше ничего не планируется", - ответил он на вопрос, ожидаются ли публичные комментарии лидеров после встречи и пресс-подход.