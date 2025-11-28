Песков: Россия высоко ценит опыт взаимодействия с МАГАТЭ
Редакция сайта ТАСС
08:30
обновлено 08:42
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в непростых условиях в контексте Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддерживают ли в Кремле кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН.