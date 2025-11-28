Песков: Россия высоко ценит опыт взаимодействия с МАГАТЭ

Пресс-секретарь президента РФ назвал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии конструктивным опытом "в непростых условиях в контексте Украины"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в непростых условиях в контексте Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддерживают ли в Кремле кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН.