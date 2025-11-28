Песков: РФ не хочет обсуждать украинское урегулирование в "мегафонном" формате

Москва настроена на переговоры, указал представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия настроена на переговоры по украинскому урегулированию и не намерена обсуждать его параметры публично, в "мегафонном" формате. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком, публичном мегафонном формате", - ответил он на просьбу прокомментировать пока только обсуждающиеся конкретные параметры урегулирования на Украине.

США составили мирный план, который 23 ноября, в частности, обсудили с украинской стороной. Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана, однако вопросы о евроатлантической интеграции Украины решили вынести в отдельный переговорный трек. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что американский план может лечь в основу украинского урегулирования.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия "мирного плана" США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО - и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций.

Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и разработали деструктивные контрпредложения, которые, однако, не были приняты во внимание в Вашингтоне.