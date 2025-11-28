Кремль своевременно сообщит дату приезда Уиткоффа в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал называть точную дату приезда спецпосланника лидера США

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть точную дату приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, пообещав, что об этом СМИ будут проинформированы, когда придет время.

"Мы сообщим своевременно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, известна ли точная дата анонсированного приезда в Россию представителя американской администрации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин планирует принять Уиткоффа, достигнута предварительная договоренность о его приезде в Москву на следующей неделе. Вместе с Уиткоффом могут также приехать другие представители администрации США.