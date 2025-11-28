Песков: инициатива о перевооружении сил ОДКБ оружием РФ встречена позитивно

По словам пресс-секретаря российского лидера, пока еще нет готового документа

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина по программе перевооружения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российским оружием было позитивно воспринято. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это было в целом позитивно встречено государствами - членами ОДКБ. Сейчас это будет дальше проговариваться", - сказал он. При этом, по словам Пескова, пока еще нет готового документа. "Как она [программа] может быть готова, если предложение только вчера было озвучено?" - сказал представитель Кремля.