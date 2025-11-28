Песков: к выдвижению Гросси на пост генсека ООН в РФ будут подходить комплексно

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с МАГАТЭ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия хорошо знакома с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и к его выдвижению на пост генсека ООН будут подходить комплексно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Гросси мы хорошо знаем, к ситуации будем подходить комплексно", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддерживают ли в Кремле кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря ООН.

Он также отметил, что Россия очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с МАГАТЭ, а глава Росатома Алексей Лихачев находится с Гросси в постоянном контакте.