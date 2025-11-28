Захарова рассказала, как не пожала руку представителю недружественной страны

Для собеседника это стало "холодным душем", сообщила официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что недавно после переговоров, на которых удалось найти точки соприкосновения, тем не менее отказалась пожимать руку представителю недружественного государства, которое поставляет оружие Киеву. По ее словам, это стало "холодным душем" для собеседника, но он выразил уважение такой позиции.

"У меня ситуация была недавно, встречалась с представителем страны недружественного режима - не представителем гражданского общества, а представителем их власти, который находится к России в позиции очевидно русофобской. В ходе переговоров я чувствую, что мы находим точки соприкосновения, потому что нам надо было решить один вопрос и мы находим способ его решения. Заканчиваются переговоры, и я уже вижу, как ему даже как-то интересно, хотя он, конечно, воспринимает меня, наверное, недругом. <...> И он после переговоров протягивает мне руку. <...> Я говорю: "Вы знаете, простите меня, но покуда ваша страна поставляет террористическому режиму вооружение, а вы ее официально представляете, я от рукопожатия воздержусь. Ничего личного, просто моя личная гражданская позиция", - рассказала дипломат на торжественном открытии образовательной программы "Женщина-лидер. БРИКС+" в мастерской управления "Сенеж".

Захарова добавила, что для представителя страны с недружественным режимом такая ситуация была как "холодный душ", но в ответ на это он сказал, что уважает такую позицию. Официальный представитель МИД РФ отметила, что таким жестом не собиралась унижать или оскорблять его. "И я понимаю, что, наверное, не он сам принимает решение, а может быть, его никогда и не спрашивали, принимая эти решения. Но при этом я понимаю, что я не пожму уже руку, к сожалению, огромному количеству наших парней, потому что эти руки у них оторваны или отрезаны, когда их пытали. И это то же самое", - пояснила дипломат.

"Поэтому помимо того момента, когда вы готовитесь к тому, чтобы кого-то уважить или кого-то расположить к себе, помните о главном: не теряйте себя, не теряйте своей сути. Помните, что за нами цивилизация, и мы должны ей соответствовать, и у нас есть такой исторический шанс проявить себя и проявить лучшие качества, что нельзя его упускать", - заключила Захарова.