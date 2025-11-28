Косачев: значительная часть центра Украины заражена "бациллой национализма"

Зампредседателя Совета Федерации отметил, что работа американской организации USAID по превращению Украины в "антиРоссию" дала "прискорбный результат"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в отношении Украины дала печальный результат: теперь не только запад, но и значительная часть центра страны заражена "бациллой национализма". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Бюджет одной американской организации USAID - сейчас она ликвидирована - на одну Украину <...> одной только американской структуры был $80 млн. И сейчас можно кусать себя за локти и говорить, что мы недооценили <...> значение этой работы, но, с другой стороны, мы видим, что она в части превращения Украины в "антиРоссию" дала нынешний прискорбный результат: уже не только запад Украины, но и значительная часть центра заражена бациллой национализма", - сказал он на семинаре-совещании с членами Палаты молодых законодателей при СФ.

29 января глава украинской общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк сообщила, что почти 90% медиа на Украине в последние годы функционировали за счет иностранных грантов, при этом более 80% - за счет программ по линии USAID.

3 февраля администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило 83% программ этого ведомства.