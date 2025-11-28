Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев вышел в отставку

Глава региона Георгий Филимонов удовлетворил прошение

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию, губернатор Георгий Филимонов его удовлетворил, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

В правительстве Вологодской области Иноземцев работал с мая 2025 года. В октябре 2025 года в ходе частной поездки в Санкт-Петербург он стал участником драки в отеле. Губернатор своего заместителя поддержал, отметив, что Иноземцев вступился за человека, который подвергся нападению.

"Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Губернатор Георгий Филимонов отставку принял", - сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Иноземцев был назначен на должность первого заместителя губернатора Вологодской области в мае 2025 года, после ухода его предшественника Юрия Умеренко.