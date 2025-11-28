Лавров обсудил с главой МИД ЮАР наращивание торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Рональд Ламола обсудили углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по основным темам двусторонних отношений с акцентом на углубление политического диалога, наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и иного сотрудничества, а также подтвердили настрой на укрепление координации на международных площадках", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что со своей стороны Лавров поздравил южноафриканского коллегу с успешным проведением саммита Группы двадцати, который прошел в Йоханнесбурге 22-23 ноября.