Мединский готов провести персональный исторический ликбез для Каллас

Помощник президента РФ посоветовал главе евродипломатии изучить свой авторский курс "Рассказы из русской истории"
Редакция сайта ТАСС
11:39

Помощник президента РФ Владимир Мединский

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский готов провести персональный ликбез по истории России для главы европейской дипслужбы Каи Каллас. Так он прокомментировал слова дипломата о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.

"Рекомендую К. Каллас "Рассказы из русской истории", а также готов при случае провести персональный ликбез по истории для дамы, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях, - написал он в Telegram-канале. - Понятно, что Эстония - маленькая, и поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, на этом осколке СССР уже было непросто".

Мединский также иронично привел историю "нападений" России: в 1904 году на Японию в российском Порт-Артуре, в 1918 году на Англию в Мурманске, США - в Архангельске, Францию - в Одессе, Японию и США - во Владивостоке и Сибири, в 1941 году - "на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой", и другие примеры. "Но так мы дойдем до изначальной агрессивности русских с их ударами по Батыю под Рязанью и по немцам на Чудском озере", - добавил он. 

