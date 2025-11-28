Сенатор Воробьев отметил заинтересованность РФ развивать отношения с Арменией

По словам зампредседателя Совета Федерации, Москву и Ереван соединяют прочные исторические узы дружбы и сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Арменией развивались в союзническом ключе, заявил зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев на встрече сопредседателей межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Республики Армения.

"Россию и Армению соединяют прочные исторические узы дружбы и сотрудничества. И мы заинтересованы, чтобы российско-армянские отношения развивались в союзническом ключе. Конечно, у союзников всегда есть и будут сложные вопросы, однако убежден, что многоплановая взаимовыгодная кооперация между нашими странами, общность истории, культуры и ценностей все расставят по своим местам. Это прочнейший фундамент нашего стратегического партнерства, основа обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе", - сказал Воробьев, открывая встречу в Таврическом дворце.

Сенатор отметил, что в двусторонней повестке - целый ряд инициатив по расширению образовательных и культурных связей.

"Ожидаем проведения в России в декабре Дней культуры Армении. В планах - скорейшее открытие филиалов Российского центра науки и культуры в Ванадзоре, Иджеване и Капане. <…> Один из перспективных проектов в образовательной сфере - учреждение международного центра для одаренных детей в Джермуке с обучением по дополнительным образовательным программам на русском языке", - сказал Воробьев. Он выразил надежду, что армянские коллеги по парламентской линии поспособствуют более динамичному продвижению этого проекта.

Воробьев также указал на важность диалога между молодыми парламентариями двух стран и предложил на следующем заседании межпарламентской комиссии рассмотреть вопрос об их участии в работе экспертного совета.

Зампредседателя Национального собрания Республики Армения, сопредседатель межпарламентской комиссии с армянской стороны Акоб Аршакян в свою очередь отметил, что 2025 год был ознаменован активизацией диалога с Россией, насыщен взаимными визитами и встречами. Он подчеркнул, что "дальнейшее развитие армяно-российских межпарламентских отношений видится в углублении всестороннего сотрудничества на всех уровнях".

Открытие бюста адмирала Исакова в Кронштадте

Ранее в пятницу делегация из Армении приняла участие в торжественном открытии бюста Адмирала флота Советского Союза, Героя Советского Союза Ивана Исакова на Аллее адмиралов Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Ленинградского военного округа в Кронштадте.

"Открытие памятника великому флотоводцу - символ глубокого взаимного уважения к общей истории наших народов, к тем, кто отстаивал свободу и мир. Подобные мероприятия укрепляют межгосударственные духовные связи, объединяют поколения вокруг памяти о нашей общей истории", - отметил на встрече Аршакян.

Помимо многочисленных военных заслуг Исаков, уроженец Армении, внес большой вклад в развитие флота и науки. Он является автором более 60 трудов по географии, истории, океанологии. За работу над трехтомным "Морским атласом" удостоен Сталинской премии.