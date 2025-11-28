Песков рассказал, что в Кремле работают круглосуточно

Пресс-служба круглосуточно занимается мониторингом важнейших заявлений, в том числе из США, отметил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Кремля круглосуточно занимается мониторингом важнейших заявлений, в том числе из США. Однако приоритетом для нее остается отечественная повестка и "московский график", заявил Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал систему "ночных дежурств" в правительствах ЕС, держащих под контролем заявления нового президента США Дональда Трампа. "А у нас и до Трампа, и во время Трампа работает круглосуточная мониторинговая система в пресс-службе, - поделился Песков. - И будет работать и после Трампа. У нас и так ведется круглосуточный мониторинг".

"Но в целом все-таки мы предпочитаем работать по московскому графику. Он для нас главный - и единственный приоритетный", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Разница во времени между Москвой и Вашингтоном составляет от восьми до девяти часов в зависимости от времени года и перевода стрелок в США. Это требует особых усилий в согласовании графиков должностных лиц двух государств при организации контактов.