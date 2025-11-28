Азаров: у Зеленского нет выбора, кроме как принять отставку Ермака

Экс-премьер подчеркнул, что Зеленский правильно сделал, подписав заявление об отставке, так как глава офиса "он не мог оставаться в должности"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал уже ослабил Владимира Зеленского, отставка главы его офиса Андрея Ермака - уже результат. У него нет выбора, заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

"Отставка - логический шаг в ходе расследования деятельности этой организованной преступной группировки. Его не отставка ослабит, его ослабит сам процесс, в котором он принимал участие", - сказал Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что Зеленский правильно сделал, подписав заявление Ермака об отставке, так как "он не мог оставаться в должности". "Предположить, что он не знал, невозможно. Все эти люди - это его ближайшие сотрудники, как он мог не знать", - сказал он.

Зеленский был обязан отправить главу своего офиса в отставку, по крайней мере отстранить до завершения расследования, отметил Азаров.