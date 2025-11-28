В ГД внесли соглашение с Индией о порядке отправки военных

В кабмине указали, что ратификация документа укрепит сотрудничество между странами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Индии о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга. Документ размещен в думской электронной базе.

"Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в городе Москве 18 февраля 2025 года", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, определяемые соглашением порядок отправки военных и техники, а также порядок их материального обеспечения будут использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности. В кабмине указали, что ратификация документа укрепит сотрудничество между РФ и Индией в военной области.