Путин начал встречу с участниками V Конгресса молодых ученых

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых в Кремле, передает корреспондент ТАСС.

Во встрече также принимают участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что ученые в ходе общения с главой государства будут поднимать такие темы, как привлечение ведущих ученых в образовательные организации высшего образования, научные учреждения, также речь пойдет о координационном совете по делам молодежи в научно-образовательных сферах и других вопросах.

Путин с 2021 года регулярно встречается с молодыми учеными в рамках ежегодного Конгресса молодых ученых. Участники получают шанс задать главе государства самые интересные вопросы. Так, в 2023 году на встрече обсудили геном "русского человека". Тогда Путин высказал мнение, что русский геном содержит в себе "хорошую информацию", так как в нем много всего намешано. На той же встрече глава государства поддержал молодую ученую, желающую стать матерью. Она рассказала ему, что готовилась к защите докторской диссертации, но очень хочет реализовать себя и в семье, не бросая при этом научную деятельность.

V Конгресс молодых ученых, который в этом году проходит с 26 по 28 ноября на федеральной территории Сириус, в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В мероприятии принимают участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.