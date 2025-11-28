Путин: наука, искусство и спорт должны быть вне политики

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Наука, подобно искусству и спорту, должна быть вне политики, она должна объединять людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными в Кремле.

Путин отметил, что цель запуска такого проекта, как Конгресс молодых ученых, заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой.

"Потому что наука, так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что когда принималось решение о начале работы конгресса, в РФ думали о том, как это организовать, рассчитывали на то, что мероприятие будет серьезным, массовым и будет вызывать интерес у тех людей, которые будут собираться на этой площадке.

"Но, честно говоря, для меня все-таки неожиданным является то, что сейчас на этом, пятом конгрессе, собралось уже 8 тысяч человек из более чем 100 стран. Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты", - указал президент.