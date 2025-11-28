Эксперт Жарихин: отставка Ермака создаст большие проблемы Зеленскому

По словам замдиректора Института стран СНГ, уход главы офиса Владимира Зеленского может быть связан с процессом расчистки пространства для переговоров, когда мешающие личности отодвигаются в сторону

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Отставка главы офиса Андрея Ермака создаст серьезные проблемы для Владимира Зеленского, поскольку тот был мотором его власти. При этом уход Ермака может быть связан с процессом расчистки пространства для переговоров, когда мешающие личности отодвигаются в сторону, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Если сравнить власть Зеленского с автомобилем, то Ермак во многом был мотором, то есть у Зеленского отобрали мотор, - сказал Жарихин в беседе с ТАСС. - Поэтому как этот автомобиль власти будет двигаться дальше, сказать непросто. Зеленскому будет сейчас очень трудно. И у них там в целом сейчас будут очень серьезные проблемы, и лично у Зеленского. Потому что "злой воли", которая была у Ермака, так сказать теневого лидера, уже не будет".

Специалист добавил, что смена власти в Киеве после произошедшего "не стопроцентно вероятна, но возможна".

Отставка Ермака не является случайностью и в контексте переговоров по урегулированию, полагает аналитик. "Идет расчистка пространства для переговоров и для достижения соглашения. То есть все мешающие факторы, мешающие личности сейчас, так сказать, отодвигаются в сторону. Это непростой процесс, потому что мы видим позицию лидеров Евросоюза, Великобритании, которые настроены негативно, но тем не менее со стороны руководства Соединенных Штатов я вижу стремление и волю расчистить пространство для конструктивных переговоров и достижения соглашения", - пояснил он.

Жарихин выразил уверенность, что в конце концов сам Зеленский "не останется ни целым, ни невредимым", поскольку на Украине "не осталось тех, кто его поддерживает".

Об отставке Ермака

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, потребовали от Зеленского руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако Зеленский тогда отказался уволить Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах по урегулированию украинского кризиса.