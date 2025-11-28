Матвиенко выразила соболезнования в связи с последствиями наводнения в Таиланде

Председатель Совфеда Валентина передала слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования председателю Сената Национальной ассамблеи Королевства Таиланд Монгкону Сурасатте в связи с последствиями наводнения в стране.

"От имени Совета Федерации <...> и от себя лично выражаю соболезнования в связи c многочисленными жертвами в результате разрушительного наводнения в южных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметила Матвиенко в письме на имя председателя Сената Нациассамблеи королевства.

По данным таиландского Минздрава, число жертв последствий наводнения в южных провинциях Таиланда достигло 145. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.