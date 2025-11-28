ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: Путин встретится с делегацией США в первой половине следующей недели

Конкретную дату Кремль назовет позже, указал пресс-секретарь президента
Редакция сайта ТАСС
18:30
обновлено 18:39

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками, которые прибудут в Москву, состоится в первой половине следующей недели. Конкретную дату Кремль назовет позже, пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели", - ответил он на вопрос о дате. 

