Песков назвал Путина и Орбана прагматиками

Представитель Кремля счел российско-венгерские переговоры весьма позитивными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российско-венгерские переговоры в Кремле были весьма позитивными, президент Владимир Путин и премьер-министр Виктор Орбан - прагматики, защищающие интересы своих стран. Такую оценку дал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И Путин, и Орбан - они весьма прагматичные люди, они открыто говорят о проблемах, они четко стоят на позициях своей страны. Каждый отстаивает интересы своих стран. Для них это является абсолютным приоритетом. И в этом, конечно, они схожи", - отметил представитель Кремля.

Такой подход позволяет руководителям двух стран "возможность обсуждать самый широкий круг вопросов".

"Тем более, что на повестке дня, как говорилось в начале беседы [руководителей стран], есть конкретные проекты взаимодействия в самых разных областях", - добавил Песков.

"Наш министр [иностранных дел Сергей Лавров] на своем деле уже дал оценку весьма позитивную. Действительно, были продолжительные, содержательные разговоры", - заключил пресс-секретарь президента.

Прошедшая в Кремле встреча Путина как президента и Орбана как премьера стала 13-й для руководителей двух стран и третьей с начала СВО. Кроме того, Путин и Орбан активно поддерживают телефонный контакт.