Песков не стал комментировать, передавал ли Орбан Путину послание от Трампа

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль уже предоставил всю информацию, которую хотел сообщить

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Кремль предоставил всю информацию о переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которую хотел сообщить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы уже сказали о результатах этих переговоров все, что хотели сказать", - отметил Песков, отвечая на вопрос ТАСС по поводу того, передавал ли Орбан какое либо послание Путину от президента США Дональда Трампа, с которым встречался в начале ноября.