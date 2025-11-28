Путин подписал закон о ратификации договора с Лаосом по уголовным делам

Согласно договору, Москва и Вьентьян оказывают друг другу правовую помощь, если совершенное преступление является уголовно наказуемым по закону двух стран

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Документ был подписан в Москве 31 июля 2025 года. Согласно договору, Россия и Лаос оказывают друг другу правовую помощь, если совершенное преступление является уголовно наказуемым по закону двух стран.

В документе указано, что правовая помощь будет оказываться в том числе в виде проведения обысков, осуществления розыска, ареста, изъятия и конфискации доходов, которые преступник получил, совершая правонарушение. Кроме того, у стран появилась возможность временно передавать друг другу лиц, которые находятся под стражей или отбывают наказание, в качестве свидетелей или потерпевших.

Договор также определяет условия, при которых РФ и Лаос могут отказывать друг другу в правовой помощи. В частности, любая из стран может отклонить соответствующий запрос, если оказание помощи может нанести ущерб суверенитету и безопасности государства.