Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в декабре

В их числе - совершенствование миграционной политики и ужесточение ответственности за преступления против России, подчеркнул председатель ГД

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в декабре. В их числе - совершенствование миграционной политики и ужесточение ответственности за преступления против РФ.

"В рамках эксперимента по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее биометрические персональные данные у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность", - написал Володин в своем канале в Max.

Председатель ГД отметил, что условия для получения медицинского полиса мигрантами изменены. Иностранные граждане смогут воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России в том случае, если они легально отработали на территории РФ не менее пяти нет Закон вступил в силу 28 ноября.

Кроме того, начинают действовать новые положения, усиливающие наказание за преступления, направленные против РФ. Как отметил председатель Госдумы, с 17 ноября вступил в силу закон, устанавливающий пожизненное лишение свободы за вовлечение несовершеннолетних в террористические или диверсионные действия. Дополнительно для всех подобных преступлений отменена давность, а уголовная ответственность за их умышленное совершение теперь наступает с 14-летнего возраста. По словам Володина, такие изменения призваны защитить население, особенно детей, от необдуманных шагов и повысить уровень безопасности государства.

Также государство начнет оказывать поддержку некоммерческим организациям, работающим с ветеранами СВО. Некоммерческие организации, занимающиеся помощью ветеранам боевых действий - включая реабилитацию, социально-трудовое устройство, профессиональное обучение, а также психологическую поддержку для них и членов их семей, - получат статус социально ориентированных и смогут рассчитывать на муниципальную и государственную поддержку, уточнил председатель ГД.

Кроме того, расширяются возможности онлайн-оповещения о мерах социальной поддержки. Список жизненных ситуаций, при наступлении которых гражданам будут автоматически приходить уведомления через "Госуслуги", будет дополнен новыми пунктами - такими как потеря работы и достижение предпенсионного возраста, пояснил Володин.

Дополнительно начал действовать закон, усиливающий контроль за использованием государственных средств. Теперь размещать деньги госкомпаний и госкорпораций, средства фонда персональной ответственности туроператоров, Агентства по страхованию вкладов, а также открывать счета эскроу в рамках долевого строительства разрешено исключительно в тех банках, которые обладают установленным уровнем кредитного рейтинга.