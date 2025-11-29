ФСБ начала публикацию данных КГБ о пособниках нацистов, скрывшихся на Западе

На сайте появилась информация о первых 10 фигурантах из списка

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ФСБ России начала публикацию данных КГБ СССР о пособниках нацистов, скрывшихся от уголовного преследования в западных странах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На официальном сайте ФСБ будут опубликованы страницы из рассекреченного документа КГБ СССР 1964 года "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родины, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников". Для их публикации открыта новая рубрика "Красная книга КГБ СССР".

"На начальном этапе будут размещены две страницы из раздела "Англия". Планируется каждую неделю добавлять в эту рубрику новые фамилии из "Списка", - сообщили в ЦОС. На сайте появились данные о первых 10 фигурантах из списка.

Появление списка

Как подчеркнули в ЦОС, к созданию списка привела кропотливая работа советских органов госбезопасности по установлению лиц, виновных в злодеяниях нацистов и их пособников против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений. Она была начата уже осенью 1941 года после освобождения первых оккупированных районов в Московской области. А 19 апреля 1943 года, в день создания Смерша, Президиум Верховного Совета СССР издал Указ №39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников". Смершевцы, которые вместе с передовыми частями Красной армии первыми заходили на освобожденную от врага территорию, сразу же подключались к работе по документированию преступлений оккупантов и выявлению их пособников. Всего было задокументировано более 50 тысяч фактов преступлений нацистов, опрошено более 250 тысяч потерпевших, получены неоспоримые доказательства совершенных злодеяний против населения СССР. Обобщенные результаты работы легли в основу материалов на Нюрнбергском трибунале.

При этом в ходе разыскной работы было установлено, что после Второй мировой войны нацистские военные преступники и их пособники нашли убежище в 40 странах мира. По состоянию на 1952 год Министерством госбезопасности СССР были установлены 2 486 сбежавших за границу соучастников преступлений. В их числе 692 преступника, уличенные показаниями свидетелей и пострадавших, осели в США (из них 138 украинских и 183 прибалтийских националиста), 428 - в Канаде (из них 125 украинских и 145 прибалтийских националистов), 420 - в ФРГ (из них 115 украинских и 69 прибалтийских националистов), 309 - в Австралии (из них 70 украинских и 99 прибалтийских националистов), 218 - в Великобритании (из них 52 украинских и 44 прибалтийских националиста).

Публикация архивов

В Центральном архиве ФСБ России сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы по розыску нацистских преступников. В 1945 году под грифом "Совершенно секретно" был издан "Алфавитный список №1 на разыскиваемых военнослужащих и гражданских чиновников воевавших с СССР государств, изобличенных в активном участии в зверствах и злодеяниях, учиненных на территории СССР, подвергшейся временной оккупации", в 1952 году - "Сборник справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в 1964 году - "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников". Все они рассекречены и после оцифровки их материалы будут публиковаться на сайте ФСБ.

Первая десятка

Рубрика "Красная книга КГБ СССР" открыта данными о 10 разыскиваемых. Это Аугуст-Вилис Абакукс, уроженец Латвии, который в 1941-1944 годы в составе националистической организации "Айзсарги" принимал участие в арестах советских граждан и карательных мероприятиях, затем через Германию бежал в Англию, поселившись в Торнтоне; Иван Абол, который служил в полиции в оккупированной Брянской области и с 1948 года поселился в Ричмонде; Александр Аверичев, который в 1942-1945 годах командовал 8-м батальоном карательной бригады СС в Орловской, Курской, Брянской и Витебской областях, получив за активную службу от немцев две медали и крест, а затем через американскую зону в Германии выехал в Англию в графство Чешир.

В 1958 году в Лондоне поселился уроженец Псковской области Иван Алексеев-Зарываев, служивший в 1941-1943 годах в карательном отряде. В английском Брадфорде осел уроженец Эстонии Максимильян Альпиус, бывший в 1941-1942 годах платным агентом политической полиции, а затем служивший в полиции безопасности СД в Нарве и Кохтла-Ярве.

Янис Андрупс-Андриньш, бывший редактором в 1941-1943 годах фашистского издания "Латышский ежемесячник", в мае 1945-го на лодке бежал в Швецию и поселился в Лондоне. Уроженец Витебской области Петр Анихимовский-Алексеев после пленения в 1942 году немцами перешел на службу в "Русскую освободительную армию" и служил инструктором пропаганды РОА, после капитуляции Германии попал в английской зоне оккупации в гамбургскую тюрьму за грабеж, затем под фамилией Алексеев работал в созданном власовцами "Народно-трудовом союзе" (НТС), возглавив его в Англии. Он поселился в Ковентри, в 1958 году участвовал в вербовках советских граждан в Уэльсе и во время венгерских событий выезжал в Венгрию под чужой фамилией.

Трое остальных фигурантов списка - уроженец Курской области Михаил Антоненков, служивший в карательной бригаде СС, поселившийся в английском Престоне, став членом НТС; житель Витебской области Алексей Антусенко, служивший в полиции и принимавший участие в арестах и расстрелах советских граждан, поселившийся затем в Рочдейле, а также житель Карелии Михаил Архипов, который в августе 1941 года перешел на сторону немцев, через радиоусилитель на фронте призывал красноармейцев переходить на сторону немцев, в мае 1945 года был задержан в Германии, но осенью 1945-го бежал и поселился в английском Сток-он-Тренте.