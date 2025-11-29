Депутат Бабаков: РФ готова поддержать страны Африки в создании независимой инфосреды

Вице-спикер Госдумы отметил, что Россия поддерживает путь африканских стран к экономической и политической независимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Западные медиа доминируют в информационном пространстве Африки, Россия готова сотрудничать с африканскими странами в создании независимой африкано ориентированной информационной среды. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").

"Мы видим, как западные медиа продолжают доминировать в информационном пространстве континента, формируя искаженную картину происходящего. Это уже информационный неоколониализм. И здесь тоже нужна поддержка в создании альтернативной, независимой, африкано ориентированной информационной среды. Россия готова сотрудничать в этом направлении - как на государственном, так и на экспертном уровне", - сказал Бабаков ТАСС.

Он отметил, что Африка - один из главных примеров борьбы за подлинный суверенитет, и Россия поддерживает страны Африки в их стремлении к свободе и справедливости. Запад рассматривает Африку через "призму старых моделей", где одни должны подчиняться приказам других, добавил депутат.

"Россия занимает принципиально иную позицию. Мы не приходим в Африку с диктовкой, не навязываем модели и не стремимся к контролю. Для нас Африка -это равноправный партнер", - подчеркнул Бабаков. По его словам, Россия поддерживает путь африканских стран к экономической и политической независимости. "Более того, мы готовы помогать не на словах, а на деле", - заключил парламентарий.