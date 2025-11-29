Путин одобрил подписание соглашения об основах отношений с Буркина-Фасо

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял предложение о подписании соглашения об основах отношений с Буркина-Фасо. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо", - говорится в документе.

Президент поручил МИД по достижении договоренности с буркинийской стороной подписать соглашение от имени РФ, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.