Посол РФ в Кишиневе: ЕС пытается втянуть Молдавию в противостояние с Россией

Олег Озеров также констатировал, что отношения между двумя странами в последние годы значительно ухудшились

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Евросоюз пытается втянуть в свое противостояние с Россией прозападное правительство Молдавии, которое пообещало избирателям скорое вступление в ЕС. Так посол РФ Олег Озеров прокомментировал в интервью RT демарш МИД Молдавии, который разместил на ступеньках министерства беспилотник "Гербера", якобы приземлившийся на территории республики.

"Я подозреваю, что это делается под давлением структур Брюсселя. Европейский союз, который избрал курс на бесконечную конфронтацию с Россией, готовится к войне с Россией и, естественно, пытается втянуть в нее страны, чьи правительства заявляют о готовности вступить в ЕС", - сказал дипломат.

Озеров назвал беспочвенными обвинения молдавской стороны, призвав Кишинев вернуться к конструктивному диалогу. "Не должно быть двойных стандартов. Когда происходит инцидент, якобы связанный с российскими дронами, происхождение которых еще предстоит доказать, посла вызывают немедленно и предъявляют протест. А в случаях куда более серьезных, когда оружие свободно проходит через Молдову из Украины, никаких протестов нет. Очевидно, нужно выработать единый подход. Любой инцидент должен сначала расследоваться, его обстоятельства - уточняться, и только затем должны предприниматься какие-то меры, включая протесты", - отметил посол.

Он констатировал, что отношения между двумя странами в последние годы значительно ухудшились. "Сейчас они находятся на самом низком уровне, фактически на грани заморозки. Это стало особенно очевидно после 2023 года, когда штат российского посольства был существенно сокращен, а шесть дипломатов - высланы. Практически во всех сферах сотрудничества - политической и социально-экономической - взаимодействие почти полностью заморожено по инициативе Молдовы", - уточнил Озеров.

Ранее власти республики неоднократно заявляли о нарушении воздушного пространства страны БПЛА неизвестного происхождения, а также ракетами украинских ПЗРК. На прошлой неделе румынскими пограничниками были остановлены молдавские контрабандисты, которые пытались перевезти переправить в Румынию БПЛА "Герань-2". Ранее это и другое оружие было незаконно переправлено в Молдавию с территории Украины.