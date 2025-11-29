Пушилин и Якушев наградили победителей конкурса проектов среди секретарей ЕР в ДНР

Глава республики поблагодарил победителей за инициативность и вовлеченность в общее дело

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев вручили награды победителям конкурса проектов среди секретарей первичных ячеек партии. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

"Это Альбина Афенченко с проектом "Патриотический десант", Евгения Мажара и ее "Мастерская добрых дел", Дмитрий Ковалев с проектом "Управдом". Проекты уже доказали эффективность в республике по ключевым направлениям оказания адресной помощи нашим жителям, общественному контролю в сфере ЖКХ, сохранению исторической правды", - написал он.

Пушилин поблагодарил победителей за инициативность и вовлеченность в общее дело.