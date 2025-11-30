В ДНР призвали к санкциям против Украины за пытки пленных и шантаж спецслужбами

Заявление последовало после сообщений о пытках российского военного и попытках СБУ заставить его жену участвовать в террористической деятельности

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова © Виталий Иванов / ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Международные правозащитные организации должны способствовать введению самых жестких санкций в отношении Украины за пытки пленных РФ и шантаж спецслужбами их родственников. Об этом заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, комментируя информацию о пытках российского военнопленного и попытках СБУ склонить его жену к совершению терактов.

"Случай с Еленой Фроловой, женой военнопленного РФ, которую под угрозой расправы принуждают совершить теракт, вызывает вопросы даже не к уже давно утратившим всякий человеческий облик киевским властям, позволяющим безнаказанно пытать мужа Елены в нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а к международным правозащитным организациям, которые обязаны не просто осудить подобное варварское преступление, а способствовать самым жестким и действенным санкциями в отношении Украины", - сказала Морозова.

Она подчеркнула, что террористические действия украинских спецслужб не единичны, они носят устрашающий системный характер. "Замалчивание этого международным сообществом не только преступно, но и создает опасный прецедент", - подытожила омбудсмен.