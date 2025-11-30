Лавров: Россия не уступает в гонке экспортеров вооружений

Глава МИД РФ отметил, что гордится тем, как принимают российскую военную продукцию на различных салонах авиационной и другой техники по всему миру

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия производит абсолютно конкурентоспособную военную продукцию и в современных условиях совсем не уступает в гонке экспортеров вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Военная приемка", текст которого опубликован на сайте российского дипведомства.

Министр согласился с тезисом о том, что за РФ закрепилось реноме надежного гаранта безопасности. "Мы говорили о том, что у нас абсолютно конкурентоспособная продукция. Она овеяна славой, в том числе славой борьбы против колониализма", - отметил он.

"Калашников - это символ деколонизации. Африканские страны прекрасно помнят, как их деды и отцы добивались независимости при помощи советского (в то время) оружия и при помощи наших советников, прицельно работавших "на земле" над задачами, которые решали новые независимые государства в борьбе с колониализмом, - продолжил Лавров. - Так что и в современных условиях, уже в более продвинутых технологических обстоятельствах, мы совсем не уступаем в этой гонке".

Глава российской дипломатии добавил, что гордится тем, как принимают российскую военную продукцию на различных салонах авиационной и другой техники по всему миру.

"Нисколько не сомневаюсь, что это - часть российского авторитета на международной арене, часть материальной основы российской внешней политики. Мы всегда будем скоординировано продвигать те задачи, которые ставит президент России Владимир Путин в доктринальных документах, касающихся действий России, защиты ее законных интересов на международной арене", - заключил он.