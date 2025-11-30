Песков отметил ежедневное ухудшение позиций киевского режима
Редакция сайта ТАСС
10:22
обновлено 10:31
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Позиции Украины ежедневно становятся все хуже как во внутренней политике, так и на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима - это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах", - сказал представитель Кремля, комментируя затягивание мирных переговоров Киевом.