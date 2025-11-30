Песков: Путин эффективно реагирует на быстро меняющиеся мировые процессы

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент действует таким образом, чтобы "это все наилучшим образом отвечало интересам" России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин эффективно и оперативно реагирует на изменение международных процессов, чтобы это было максимально полезно для России. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Все очень сильно ускорилось, все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились. <...> Конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны", - сказал представитель Кремля.