Песков: Зеленский допустил много политических ошибок
10:53
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский допустил много политических ошибок, в частности он позволили Западу контролировать внутренние структуры Украины. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом [их] откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС) и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", - сказал представитель Кремля.