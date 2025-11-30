Песков: Зеленский допустил много политических ошибок

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимир Зеленский позволили Западу контролировать внутренние структуры Украины

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский допустил много политических ошибок, в частности он позволили Западу контролировать внутренние структуры Украины. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом [их] откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС) и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", - сказал представитель Кремля.