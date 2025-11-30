В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на обучение матерей в автошколах

Депутат Госдумы Игорь Антропенко отметил, что именно женщины чаще всего возят детей в садик, кружки и секции

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Женщинам с детьми нужно позволить использовать материнский капитал для обучения в автошколе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Депутат отметил, что материнский капитал можно потратить в том числе на оплату образования детей, и в большинстве случаев именно матери возят детей в садик, кружки и секции.

"Поэтому хочу предложить расширить возможности использования материнского капитала и разрешить тратить его на учебу в автошколе для женщин с детьми", - сказал Антропенко.