В Госдуме считают, что работа по импортозамещению WhatsApp завершается

Председатель комитета ГД по информполитике Сергей Боярский считает, что процесс идет успешно благодаря стремительному развитию Max

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) успешно завершается, благодаря стремительному развитию платформы Mах, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp в России. Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы Mах, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается", - написал Боярский в Мах.

Он отметил, что у WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток.

"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации", - написал Боярский.