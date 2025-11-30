Сенатор Никонорова: Зеленский может уйти в отставку вслед за Ермаком

Замглавы комитета СФ по международным делам считает, что это может произойти по решению кураторов Киева

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вслед за экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в отставку может отправиться и сам глава киевского режима, если так решат его кураторы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

"Если на то будет воля кураторов киевского режима, в отставку вслед за Ермаком может отправиться и Зеленский. Которому, к слову, уже начали припоминать обещания в одном из его интервью, где он заверял: они уйдут из власти вместе. Зеленский вынужден сейчас особо тщательно во всем подчиняться кураторам, поскольку уже давно нелегитимен на своем посту. Один акт неповиновения может привести к мгновенному лишению занимаемой им должности", - сказала сенатор.

Отставка Ермака, по мнению Никоноровой, еще больше пошатнула позиции Зеленского и лишний раз подтвердила его полную несамостоятельность. "Еще недавно казалось, что Ермак незаменимый элемент в коррупционном киевском режиме, а сегодня с ним были вынуждены попрощаться. Именно вынуждены, потому что произошло это явно по указке из-за океана", - заключила она.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.