Мирошник: после отставки Ермака Киев может изменить подход к переговорам

Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского лишь создавал видимость работы, пояснил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уход руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, создававшего видимость работы в переговорах, может открыть для Украины возможности выбрать более прагматичный путь к урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник "Известиям".

"Уход Ермака вряд ли отрицательно скажется на продолжении переговорного процесса, - сказал он. - Потому что на протяжении шести лет, пока он участвовал в Минских, нормандских и других форматах, Ермак все время разыгрывал партию на развал переговоров".

По словам дипломата, Ермак лишь создавал видимость работы, которая не приводила к результату и способствовала сохранению кровопролития.

"В данном случае кризис, который на Украине происходит, создает определенные дополнительные возможности для того, чтобы она выбрала более прагматичный путь, нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку", - указал он.

28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.