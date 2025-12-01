Якушев: участники СВО станут кандидатами в депутаты ГД в большинстве регионов

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" отдельно отметил ДНР, заявив, что на этой территории никак не обойтись без ветеранов специальной военной операции

МАРИУПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Участники СВО в подавляющем большинстве регионов войдут в число кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС секретарь генсовета партии Владимир Якушев во время поездки в ДНР.

"Конечно, у нас все регионы готовятся сегодня к участию в выборах в Госдуму, и в подавляющем большинстве регионов сегодня выдвигаются участники специальной военной операции. Ну, а ДНР - это особая территория, здесь никак без участников СВО, которые будут представлять интересы ДНР в Госдуме", - сказал Якушев.

В сентябре Якушев заявил, что участники спецоперации, которые захотят выдвинуться от "Единой России" на предстоящих выборах в Думу, должны иметь безупречный бэкграунд и быть хорошо подготовлены к законотворческой работе.