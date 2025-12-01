В Иркутске Оверчук проводит встречу с первым вице-премьером Монголии

Вице-премьер России поздравил коллегу с недавним назначением на должность и пожелал успехов на новом посту

Редакция сайта ТАСС

© Карина Горшкова/ ТАСС

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и первый вице-премьер Монголии, министр экономики и развития страны Жадамбын Энхбаяр проводят переговоры на полях первого Форума регионов России и Монголии, передает корреспондент ТАСС.

Оверчук поздравил коллегу с недавним назначением на должность первого вице-премьера и пожелал успехов на новом посту. Он также отметил активизацию сотрудничества между странами в последнее время, "укрепление и систематизацию региональных и приграничных связей".

"Такие форумы, когда собираются представители регионов, представители бизнеса - очень важны", - подчеркнул Оверчук.

Первый Форум регионов России и Монголии проходит в Иркутске 1-2 декабря. В рамках форума планируется утвердить программу развития межрегионального сотрудничества до 2030 года.