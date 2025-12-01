Сенатор Волошин: фронт для ВСУ начал сыпаться

Ресурсов продолжать боевые действия у Киева нет, считает сенатор РФ от ДНР

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского говорит о мирном урегулировании конфликта из-за того, что Вооруженные силы Украины постоянно проигрывают на поле боя, фронт для них начал сыпаться. Ресурсов продолжать боевые действия у Киева уже нет, сообщил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Объективно-то [у Киева] воевать нормально не получается, объективных ресурсов на это нет. Сегодня никак не получается выкручиваться. Сегодня абсолютно очевидно всем, что фронт сыпется. От этого, конечно, сразу же растет градус переговорных позиций. Естественно, они там начинают на них (требования мирного урегулирования - прим. ТАСС) а-ля соглашаться", - сказал Волошин.

Он добавил, что Россия готова к мирным переговорам, однако президентом Владимиром Путиным уже озвучивались требования к Украине, которые включают отказ от военного контингента из других стран, отказ от вхождения в НАТО, демилитаризацию и денацификацию страны. "Наш верховный главнокомандующий на самом старте абсолютно четко обозначил, почему мы проводим специальную военную операцию, какие цели, задачи, к чему мы [стремимся]. Мы никуда не отошли. И у нас не стояла задача вмешиваться в чьи-то дела. Мы, наверное, слишком даже, позволю себе сказать, аккуратны в этом смысле", - подытожил сенатор.

В четверг президент России Владимир Путин сообщал, что боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций. Глава государства отметил, что позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, а темп наступления увеличивается.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.