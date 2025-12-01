Путин отменил визы для туристов из Китая

Мера будет действовать до 14 сентября 2026 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Согласно положениям документа, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать и находиться на территории России без виз сроком до 30 дней. Данная возможность предоставляется на условиях взаимности и распространяется на поездки с гостевой или деловой целью, туристические визиты, участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также на транзитный проезд через страну. Основанием для безвизового въезда и выезда является действующий паспорт гражданина КНР.

При этом такая мера не распространяется на граждан Китая, которые въезжают в РФ для работы, обучения, проживания, или для осуществляющих международные автомобильные перевозки в качестве водителей, членов экипажа, экспедиторов или же сопровождающих такие машины в качестве переводчиков.

Указ вступил в силу.

Ранее китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября 2026 года.