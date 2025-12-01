Песков: Россия предпочитает переговоры с Уиткоффом, а не со СМИ

Пресс-секретарь российского лидера не ответил на вопрос о том, содержит ли план США по урегулированию на Украине пункт о невступлении Киева в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, содержит ли американский план по урегулированию на Украине пункт о невступлении Киева в НАТО, а также о том, кто, по мнению Москвы, должен дать такие гарантии.

"Вы предлагаете вести обсуждение с Reuters, а не с Уиткоффом?" - с иронией поинтересовался Песков, отвечая на брифинге на вопрос журналиста Reuters. "В данном случае Уиткофф гораздо более импонирует", - со смехом добавил пресс-секретарь.

2 декабря в Москве ожидается встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. На ней может обсуждаться актуальная версия американского мирного плана.

В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. При этом детали РФ не раскрывает, поясняя, что не намерена вести переговоры в мегафонном режиме.