Володин обсудил с главами фракций повестку работы на декабрь

В частности, рассматривалось проведение предстоящих мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России, запланированных на следующую неделю

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций палаты парламента, в ходе которого обсуждалась в том числе повестка работы на декабрь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Думы.

"Обсуждалась повестка работы на текущий месяц, а также законопроекты, которые Государственная дума планирует рассмотреть в декабре. Среди них - инициативы о дополнительных мерах поддержки участников СВО, продлении и расширении эксперимента об особом порядке проведения итоговой аттестации девятиклассников, закреплении обязательных элементов в официальном описании герба РФ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, обсуждалось проведение предстоящих мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России, запланированных на следующую неделю.