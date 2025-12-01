Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнениями

Как сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями, погибли не менее 334 человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с гибелью жителей страны из-за недавно прошедших наводнений и оползней. Текст соболезнования опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшими в вашей стране наводнениями и оползнями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями, погибли не менее 334 человек. Из-за последствий циклона в островном государстве пострадали почти 854 тыс. жителей, около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров. Данных о пострадавших и погибших среди россиян не поступало.