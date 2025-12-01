Эксперт Жарихин: Зеленского спасает отсутствие у США кандидата на его место

Аналитик также отметил, что отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не сильно повлияет на переговорный процесс

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Владимира Зеленского после отставки главы его офиса Андрея Ермака спасает лишь отсутствие у Вашингтона удовлетворительной кандидатуры на его место. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Что касается Зеленского, то сейчас, на мой взгляд, его спасает пока что от отставки то, что у американцев - подчеркну, что именно у американцев, а не британцев - нет удовлетворяющей их кандидатуры на его место. Которая не была бы подвержена влиянию других сил, кроме их. Имею в виду, например, Великобритании", - сказал он.

Аналитик также добавил, что отставка Ермака, который фактически "держал в руках все нити управления в стране", стала большой потерей для Зеленского.

При этом Жарихин отметил, что отставка Ермака не сильно повлияет на переговорный процесс. "У Ермака переговоры-то выходили, но все равно окончательно достижения соглашения с американцами не получилось. Потому что это общие сформулированные позиции руководства Украины, а не только позиция Ермака, поэтому от его ухода в этом плане ситуация и не улучшилась, и не ухудшилась", - указал он.

28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.