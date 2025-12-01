СБ России готов возобновить сотрудничество с США по кибербезопасности

РФ всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, отметил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия готова возобновить взаимодействие с США по кибербезопасности, если у Вашингтона будет такой настрой. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в интервью "Коммерсанту".

"Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона на основе выполнения положений действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17 июня 1999 года", - отметил он.

Храмов указал, что Россия всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве. "Важный шаг в этом направлении с подачи России уже сделан - принята Конвенция ООН против киберпреступности", - подчеркнул он.