СБ: Запад игнорирует запросы России при противодействии киберпреступности

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов отметил, что важно развивать оперативное международное сотрудничество с другими странами для обмена информацией и проведения совместных операций по борьбе с преступными группировками в киберсфере

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Западные страны по большей части игнорируют запросы российской стороны при противодействии киберпреступности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в интервью "Коммерсанту".

По словам Храмова, важно развивать оперативное международное сотрудничество с другими странами для обмена информацией и проведения совместных операций по борьбе с преступными группировками в киберсфере.

Отвечая на вопрос, есть ли такое сотрудничество на практике, замсекретаря СБ РФ отметил, что за последние десятилетия сложилась система международных отношений, в которой сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства строится не только на основе договоров, но и на основе двусторонних соглашений по различным вопросам уголовного судопроизводства, когда и принимаются соответствующие взаимовыгодные для государств обязательства. "Этот подход предопределяет прямые контакты профильных структур при оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. В рамках такого сотрудничества Российская Федерация в полной мере выполняет свои международные обязательства", - подчеркнул он.

"Политически мотивированные страны Запада избирательно исполняют, а по большей части просто игнорируют запросы российской стороны", - добавил Храмов, отвечая на соответствующий вопрос.