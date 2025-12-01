Шойгу и Ван И обсудят стратегическую безопасность на встрече в Москве

Консультации состоятся 2 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И проведут 2 декабря в Москве консультации по вопросам стратегической безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"2 декабря 2025 года в Москве запланировано проведение российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Делегацию России возглавит секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, делегацию Китайской Народной Республики - член политбюро, руководитель канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что "стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами".