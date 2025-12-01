Медведев: россияне доверяют "Единой России", так как это "партия реальных дел"

Председатель партии подчеркнул, что в 1990-е годы многие партии появлялись и исчезали, переключаясь на внутренние интриги и собственное выживание, в целом работали по принципу "от выборов до выборов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Партия "Единая Россия" продолжает пользоваться доверием граждан благодаря ежедневной работе и выполнению взятых обязательств, в отличие от некоторых политических объединений 1990-х годов, действовавших "от выборов до выборов". Такое мнение высказал председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должность секретарей региональных отделений ЕР.

1 декабря партия "Единая Россия" отмечает 24-летие со дня своего основания.

"Почему "Единой России" удается удерживать внимание людей и получать доверие? Мы все-таки помним, что работа ведется каждый день. И о результатах партии судят не по красивой программе [с которой партия вышла на выборы], а по тому, что реально изменилось", - сказал Медведев. Видеокадры встречи с кандидатами опубликованы во "ВКонтакте".

Председатель "Единой России" подчеркнул, что в 1990-е годы многие партии появлялись и исчезали, переключаясь на внутренние интриги и собственное выживание, в целом работали по принципу "от выборов до выборов".

"Но с определенной поры у нас все таки партии стали иными <...>. Если написали, что будут школы, детские сады, дороги - значит, это должно быть сделано. И если работа не ведется, люди это видят и оценивают соответствующим образом", - сказал председатель партии.

Медведев заявил, что "Единая Россия" остается "партией реальных дел" и выразил уверенность, что региональные отделения продолжат доказывать это конкретными результатами. "Впереди много важных событий, и от нашей работы зависит очень многое", - заключил он.